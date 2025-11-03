Veliaj kthehet në detyrë/ Tirana jo pjesë e zgjedhjeve të pjesshme lokale, ja kur mund të mbahet garë për kryebashkiakun e ri të Tiranës
Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese ka sqaruar pikat e vendimit të marrë për pranimin e plotë të kërkesës së Erion Veliaj, pra kthimin në detyrë të Erion Veliaj si kryebashkiak i Tiranës.
Kryetarja e GJK Holta Zaçaj ka sqaruar se procesi i nisur nga Këshilli Bashkik ishte i parregullt dhe se qeveria duhet të vlerësonte nëse Veliaj kishte kryer shkelje të rëndë.
GGJK i lë hapësirë Këshillit Bashkiak të nisë procedurë të re për shkarkimin e Veliajt, por kjo procedurë duhet të jetë e rregullt.
Sa i përket zgjedhjet të pjesshme lokale, Lala sqaron se Tirana nuk është pjesë e tyre.
Zgjedhjet mund të zhvillohen vetëm nëse GJKKO dhe Apeli i GJKOO e dënon me vendim të formës së prerë Veliajn. Më pas caktohet edhe data e zgjedhjeve të ardhshme.