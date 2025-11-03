LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Veliaj kthehet në detyrë/ Tirana jo pjesë e zgjedhjeve të pjesshme lokale, ja kur mund të mbahet garë për kryebashkiakun e ri të Tiranës

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 18:37
Politikë

Veliaj kthehet në detyrë/ Tirana jo pjesë e zgjedhjeve të

Kryetarja e Gjykatës Kushtetuese ka sqaruar pikat e vendimit të marrë për pranimin e plotë të kërkesës së Erion Veliaj, pra kthimin në detyrë të Erion Veliaj si kryebashkiak i Tiranës.

Kryetarja e GJK Holta Zaçaj ka sqaruar se procesi i nisur nga Këshilli Bashkik ishte i parregullt dhe se qeveria duhet të vlerësonte nëse Veliaj kishte kryer shkelje të rëndë.

GGJK i lë hapësirë Këshillit Bashkiak të nisë procedurë të re për shkarkimin e Veliajt, por kjo procedurë duhet të jetë e rregullt.

Sa i përket zgjedhjet të pjesshme lokale, Lala sqaron se Tirana nuk është pjesë e tyre.
Zgjedhjet mund të zhvillohen vetëm nëse GJKKO dhe Apeli i GJKOO e dënon me vendim të formës së prerë Veliajn. Më pas caktohet edhe data e zgjedhjeve të ardhshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion