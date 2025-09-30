LEXO PA REKLAMA!

Vali Bizhga largohet nga Kryeministria, emri surprizë që do zëvendësojë "krahun e djathtë" të Edi Ramës

Lajmifundit / 30 Shtator 2025, 16:46
Shefja e kabinetit të kryeministrit, Vali Bizhga, mësohet se ka dhënë dorëheqjen pas shumë vitesh në këtë detyrë.

Bizhga ka qëndruar pranë administratës së Edi Ramës që prej kohës kur ai drejtonte Bashkinë e Tiranës. Ajo ka mbajtur një profil të ulët publik, ndërsa është konsideruar krahu i djathtë i kryeministrit.

Ajo ka kaluar dhe probleme me shëndetin, çka mendohet të jetë edhe arsyeja e dorëheqjes. Vendin e saj tashmë do ta mbajë Vilma Premti, e cila deri para dy ditësh ka qenë drejtore e kabinetit të kryetares së Gjykatës Kushtetuese, Olta Zaçaj.

Ajo mori postin e drejtoreshës së kabinetit të Këshillit të Ministrave në vitin 2013. Në atë kohë, siç e zbuloi vetë Rama, Bizhga kishte kaluar një betejë të vështirë me kancerin, por kishte arritur ta fitonte atë.

Sa i përket Vilma Premtit, ajo prej shkurtit të vitit 2022, ka qenë Drejtore e Kabinetit të Ministres së Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Elisa Spiropali.

