Valë shkarkimesh në Tiranë, Rama heq Anuela Ristanin nga bashkia, ikin edhe nënkryetarët

Vala e shkarkimeve lokale te nisura ne Vlore e Durres ka mberritur edhe ne Bashkine e Tiranes.

Ne mbledhjen e kryeministrit Edi Rama me deputetët e Tiranës dhe drejtues të Bashkisë eshte bërë me dije se do të largohen nga drejtimi edhe nënkryetarët e Bashkisë së Tiranës.

Rama mësohet të ketë thënë që duhet të gjejmë emra te rinj që do të marrin përsipër sektorë të ndryshëm për të drejtuar bashkinë.

Burime nga bashkia bëjnë me dije se Rama ka shkarkuar edhe Anuela Ristanin me gjithë nënkryetarët e bashkisë.

Të njëjtat burime bëjnë me dije se prej ditësh zv. kryeministria Belinda Balluku po kryen intervista me drejtorët e bashkisë duke kërkuar vetëm praninë e sekretarit të përgjithshëm dhe jo Anuela Ristanit.

Në mbledhje të gjithë kanë raportuar për zonat e tyre të cilat kanë në administrim. Pozitivisht Rama është shprehur vetëm për IMT dhe Policinë Bashkiakë (duke mos fshehur që edhe këto kanë probleme)