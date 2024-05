UBT marrëveshje me universitetin në Vjenë, Rama: Austria sheh krushqit, s’ka dashuri me shikim të parë

Kryeministri Edi Rama nuk i kurseu batutat gjatë fjalës së tij në marrëveshjen e partneritetit të nënshkruar mes Universitetit Bujqësor të Tiranës me Universitetin BOKU të Vjenës.

Kjo marrëveshje 4-vjeçare do të krijojë mundësi transferimi të dijeve dhe teknologjisë.

Rama: Nuk ka dashuri me shikim të parë Austria të shohin të masin, nga larg, afër marrin informacion, shohin krushqit, shohin shtëpinë ku do sjellin nuses, fakti që do martohen me ne është një arritje shumë e madhe, ju takon ju të përfshiheni në këtë projekt dhe ta keni ambicien tuaj profesionale jo vetëm personale, që këtë universitet ku kaloni pjesën më të madhe të jetës suaj ta transformoni në një flamur, është misioni juaj, nuk ka dyshim që me mbështetjen e partnerëve austriakë, kushtet për tu rritur, përmirësuar.