Prishja e pazareve të drogës, “sadisti” shqiptar qëlloi bashkëatdhetarin 10 herë në Spanjë

Një shqiptar në Spanjë, konsiderohet si shumë i rrezikshëm për policinë dhe qytetarët, por edhe sipas medias së famshme “El Confidencial”, e cila përshkruan edhe rastin e tij të fundit, kur ka tentua vrasë një person për pazare droge.

D. N., ka përdorur një identitet grek, ndërsa ka mundur të shpëtojë disa arrestimesh, dhe njihet edhe për rrëmbimin e një biznesmeni, vitin e kaluar.

Media spanjolle e ka nisur artikullin duke bënë lexuesin në vendin e viktimës dhe duke përshkruar ndjesitë e tij. Ata e përshkruajnë shqiptarin si një djalë me qeros që të shan me zë të lartë, ndërsa luan duke afruar tytën e armës pranë kokës tënde.

Në atë moment, gjithçka që mbetet është të kërkosh mëshirë, të lutemi mendërisht dhe të shpresojmë që jeta të mos fiket përgjithmonë. Ky “koktej” ndjesish dhe mendimesh duhet të jenë përjetuar edhe nga viktima e fundit e shtetasit D.N . Një nga “fantazmat” e shumta të krimit të organizuar që bredh në Costa del Sol dhe lë një gjurmë baruti dhe gjaku të lidhur me trafikun e drogës. Një kriminel i rrezikshëm që u lirua edhe pse u arrestua një vit më parë në një operacion të shpejtë për të liruar një të rrëmbyer në Benalmádena. Agjentët gjetën një dhomë torture në shtëpi me një sharrë harku, gërshërë krasitjeje dhe një pistoletë me silenciator.

Ngjarjet për të cilat është arrestuar ky person me kombësi shqiptare, por që përdorte dokumentacionin e falsifikuar grek, kanë ndodhur rreth orës 21:00 të datës 13 prill. Ambjenti ishte një restorant në Qendrën Tregtare Guadalmina në Marbella, ku D.N. dhe dy shoqëruesit u takuan me një bashkatdhetar për të diskutuar për një sasi të vogël marijuanë. Burime nga El Confidencial shpjeguan se biseda filloi të “nxehet” për shkak të “pabarazive”. Viktima, në një inferioritet të qartë, ka marrë një thikë që e ka fshehur dhe e ka tundur për të frikësuar palën tjetër. Por ai nuk ia doli. D.N. nxori një armë dhe filloi të tërhiqte këmbëzën disa herë. Dhe përsëri. Pa mëshirë.

Siç shihet edhe në pamje, i riu tenton të arratiset përmes tarracës së lokalit, por përfundon në tokë nga goditjet e plumbave. Qitësi i afrohet dhe vazhdon të gjuajë duke i bërtitur. Ai synon ta godasë në kokën ndërsa kur duket se do ta vrasë, ai rifiton një grimë kthjelltësie dhe ndalon. Më pas, D.N. dhe dy shokët e tij largohen nga ambientet.

I plagosuri ka marrë gjithsej dhjetë goditje. Njëra në anën e djathtë. Dhe shumica dërrmuese, në këmbë. Jeta e tij u shpëtua falë një mjeku jashtë detyrës që ndodhej në vendngjarje.

Personi i rrëmbyer ishte një individ me origjinë siriane, i cili menaxhonte një portofol kriptomonedhash. D.N., dhe banda e tij, për të treguar se ishin seriozë, i dërguan një të njohuri të viktimës një fotografi në të cilën viktima shihej me fytyrë poshtë dhe me tytën e armës të mbështetur në kokë. Por ata bënë një gabim.

Fotoja përmbante informacione që e çuan policinë në një zonë banimi pranë spitalit Xanit Internacional në qytetin e Benalmádena. Kur kreu i organizatës u arrestua, ai mbante dokumentacion të falsifikuar grek. Ashtu si pas të shtënave në Marbella. Dhe identiteti i tij i vërtetë nuk u bë i ditur deri pas kësaj tentative vrasjeje. Pikërisht atëherë u bë e ditur se D.N., është me origjinë shqiptare, i cili ka një skedë të pasur kriminale. Midis tyre: një kërkim nga autoritetet italiane për shkelje të dënimit me tetë vjet burg për përfshirjen e tij në tentativën për vrasjen e katër bashkatdhetarëve.

Specialistët e Grupit II dhe IV të Seksionit të Krimit të Organizuar të Komisariatit të Policisë Provinciale të Malagës morën përgjegjësinë për hetimet që u fokusuan në një vjedhje të drogës dhe në të cilën bashkëpunuan homologët e tyre nga Stacioni i Policisë Marbella dhe Grupi III Greco Kosta del Sol. Hetuesit kanë kryer një rikonstruksion të detajuar të ngjarjeve dhe itinerarit të të dyshuarve, i cili dha frytet e saj më 3 maj me arrestimin në Sevilje të dy personave me kombësi shqiptare. Njëri prej tyre, D.N tjetri, një bashkatdhetar me të cilin ishte takuar.

D.N., ka shkuar sërish në burg, si një vit më parë. Për sa kohë do ta mbajë qelinë këtë herë? Pesë ditë më vonë, në Madrid, agjentët e grupit II të të arratisurve të Komisariatit të Përgjithshëm të Policisë Gjyqësore kapën një djalë me origjinë kolumbiane, të cilin përgjegjësit e çështjes e vënë në dukje si personin që lehtësoi arratisjen me makinë të të arrestuarve të mëparshëm. Gjatë operacionit Xhamia, siç quhej ky aksion policor, u kryen tre kontrolle në shtëpi – dy në Malaga dhe një në Sevilje – ku u sekuestruan 12 mijë euro cash, disa telefona celularë dhe dokumente me interes për hetimin. Të hetuarit, në varësi të shkallës së pjesëmarrjes së secilit prej tyre, akuzohen për veprat penale të vrasjes në tentativë, anëtarësim në organizatë kriminale, armëmbajtje pa leje dhe falsifikim dokumentesh. D.N ka shkuar sërish në burg si një vit më parë. Për sa kohë do ta zërë qelinë këtë herë? Vendosni baste