“Trump ka gjithmonë të drejtë”, Rama batuta në Londër: Jam më i gjati ndër liderët, por…

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 19:07
Politikë

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë gjatë vizitës në Londër në “Future Resilience Forum 2025”, forumi ndërkombëtar i sigurisë dhe politikave globale.

I pyetur në lidhje me opinionin e tij mbi qëndrimin e Trump për marrjen e mineraleve në Ukrainë, Rama u shpreh me batutë se edhe pse është “më i gjati ndër liderët”, është i vetdijshëm se Shqipëria është vendi më i vogël.

Në këtë kontekst, ai theksoi se Shqipëria nuk mund të japë përgjigjje mbi çështje globale të këtij niveli.

“Nëse më pyet mua a ka Trump të drejtë, çfarë përgjigje doni nga unë përveç se Trump ka gjithmonë të drejtë”, u shpreh Rama.

 

