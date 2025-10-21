“Trump ka gjithmonë të drejtë”, Rama batuta në Londër: Jam më i gjati ndër liderët, por…
Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë gjatë vizitës në Londër në “Future Resilience Forum 2025”, forumi ndërkombëtar i sigurisë dhe politikave globale.
I pyetur në lidhje me opinionin e tij mbi qëndrimin e Trump për marrjen e mineraleve në Ukrainë, Rama u shpreh me batutë se edhe pse është “më i gjati ndër liderët”, është i vetdijshëm se Shqipëria është vendi më i vogël.
Në këtë kontekst, ai theksoi se Shqipëria nuk mund të japë përgjigjje mbi çështje globale të këtij niveli.
“Nëse më pyet mua a ka Trump të drejtë, çfarë përgjigje doni nga unë përveç se Trump ka gjithmonë të drejtë”, u shpreh Rama.