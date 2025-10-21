Tom Doshi del nga SPAK pas 2 orësh: Kolegët më thirrën për një çështje që s’ka lidhje me mua

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 18:16
Politikë

Pas paraqitjes së tij në ambientet e Prokurorisë së Posaçme, kreu i Partisë Socialdemokrate, Tom Doshi, ka dhënë një deklaratë për mediat, duke theksuar se nuk ka asnjë lidhje me çështjen për të cilën po hetohet.

“Mos u shqetësoni, asgjë nuk ka lidhje me mua,” u shpreh Doshi me ironi, duke iu referuar situatës së tij para hetuesve. Ai shtoi: “Siç ka thënë edhe Erioni… kolegët pyesin edhe për gjëra që s’kanë lidhje me ne”, duke bërë një krahasim me deklaratat e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, kur ky i fundit u paraqit në SPAK muaj më parë.

Doshi u thirr nga Prokuroria e Posaçme për të dhënë shpjegime në lidhje me një çështje që lidhet me zgjedhjet, pas dyshimeve se ai ka zhvilluar biseda me një kryebashkiak në periudhën zgjedhore.

