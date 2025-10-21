LEXO PA REKLAMA!

Zhduket në mënyrë misterioze 26-vjeçari në Tropojë

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 17:56
Zhduket në mënyrë misterioze 26-vjeçari në Tropojë


Një 26-vjeçar nga Tropoja është zhdukur në rrethana misterioze, ndërsa kishte dalë ditën e hënë me nënën e tij për të mbledhur gështenja në mal.

Ata kanë qenë në zonën e Kamenicës, në Bajram Curri, kur i riu është larguar dhe ka humbur kontaktet me nënën e tij.

Kallëzimi për zhdukjen është bërë këtë të martë në Komisariatin e Policisë së Tropojës nga familjarët e 26-vjeçarit F. T., banues në Bajram Curri.

Shërbimet e Policisë, në bashkëpunim me autoritetet e Kosovës, ekipin e kërkim-shpëtimit dhe banorët e zonës, po vijojnë kontrollet intensive në terren, nga toka dhe me dronë për gjetjen e tij.

