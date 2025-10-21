LEXO PA REKLAMA!

Thirret në SPAK kreu i PSD-së, Tom Doshi

Lajmifundit / 21 Tetor 2025, 16:09
Politikë

Thirret në SPAK kreu i PSD-së, Tom Doshi

Kreu i Partisë Socialdemokrate, Tom Doshi, është paraqitur këtë të martë në ambientet e SPAK.

Ende nuk dihet zyrtarisht arsyeja e paraqitjes së tij.

Më herët, më 24 shkurt, Doshi është paraqitur për herë të parë në SPAK, ku u mor në pyetje për rreth 90 minuta. Pas daljes nga seanca, ai deklaroi se ishte pyetur në lidhje me zgjedhjet në Rrogozhinë në vitin 2023. Sipas tij, një nga personat me të cilët kishte zhvilluar një takim elektoral ka qenë në përgjim nga SPAK.

