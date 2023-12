Sot Kuvend, opozita paralajmëron sërish rrëmujë,! Berisha dhe 5 deputetë të përjashtuar nga seanca

Ashtu siç ishte paralajmëruar, ditën e sotme Kuvendi do të mblidhet në seancë plenare. Teksa sot pritet të miratohet nen për nen dhe në tërësi i buxhetit 2024, nga ana tjetër opozita ka paralajmëruar se do të vijojë me zbatimin e aksionit të saj në Kuvend, me qëllim prishjen e seancës.

Nuk dihet nëse ish-kryeministri Sali Berisha, Gazment Bardhi, dhe 4 të tjerë do të jenë të pranishëm, pasi u përjashtuan dje për 10 ditë nga Kuvendi, nga Sekretariati i Etikës.

Kujtojmë se përveç Berishës dhe Bardhit u përjashtua Flamur Noka, Edi Paloka, Albana Vokshi dhe Elda Hoti. Këta të fundit parashikohet që mos të lejohen të futen në sallë.