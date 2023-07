“Situata në Kosovë e rrezikshme”, Rama: Veriu mund të kthehet në vatër zjarri

Kryeministri Edi Rama gjendet në Vilnius të Lituanisë ku mbahet Samiti i NATO-s, ku zhvilloi një bashkëbisedim me eksperten e qendrës evropiane të Këshillit të Atlantikut, Rachel Rizzo, mbi “Sfidat sistematike ndaj vlerave dhe interesave te përbashkëta.

Rama foli lidhur me situatën në Kosovë, duke theksuar se ajo që po ndodh në veri është shumë e rrezikshme dhe mund të shkojë deri në përhapje të konfliktit në rajon.



Sipas tij, ndërsa BE mban dialogun me Prishtinën dhe Beogradin, në veri të Kosovës janë formuar grupe ekstreme që paraqesin rrezikshmëri.

“Dhe çfarë po ndodh, diçka që është vërtetë shumë e rrezikshme me veriun e Kosovës, që të bëhet një vatër zjarri me një kërcënim të hapjes së konfliktit dhe teksa lehtësimi i dialogut të BE-së punon me të dyja palët, me Beogradin dhe Prishtinën, ka një palë të tretë që është duke u ngritur, grupet ekstreme në veriun e Kosovës”, tha Rama.