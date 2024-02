“Shqiptarëve ju ka ardhur në majë të hundës”/ Basha: PD gati t'ju nxjerrë nga kriza

Nga Patosi, kryedemokrati Lulzim Basha deklaroi se ka pasur një skenar për përçarjen e PD-së.

Ai tha mes të tjerash se PD po projekton rrugën e daljes nga kriza. Ai tha se PD është gati që të ofrojë një politikë tjetër, me fytyrë njerëzore.

“Procesi përmes të cilit vini, është përmes zjarrit. I tillë ishte dhe projekti i përçarjes së PD, sa një skenar që mundësonte mosekzistencën e PD. Por i kishin bërë llogaritë gabim. Nuk llogaritën demokratët, nuk llogaritën burrat dhe gratë në këtë sallë dhe jashtë saj. Treguan se PD nuk është ndërtuar për interesa të ngushta personale, por si ëndërr për liri, për demokraci, për mundësi, për zhvillim. Mjaftueshëm qëndruan për këto vlera në këto dy vite e kusur.

Është fal jush që PD sot qëndroi dhe rezistoi. Qëndruat për vlerat e kësaj partie dhe jo për gropën e zezë të disa individëve. Të thuash të vërtetën ku gënjeshtra është rregulli, është sakrificë dhe demonstrim lidershipi për t’i dalë sfidës që kemi përpara. Gjithësecili prej nesh sot përballet me përditshmërinë e zymtë që ka ardhur. Papunësi, emigracion të niveleve 90-të, një krizë të thellë politike dhe ekonomike. Kjo është në të gjithë Shqipërinë, si dhe këtu në patos.

Rini që po largohet, sipërmarrje që po rrënohen, shëndetësi e rrëzuar përtokë, janë sot realitet që shqiptarët po përballen. Kjo ka bërë që një shumicë njerëzish të heshtur të shpresojnë ndryshimin e kësaj situate, ndërsa një grusht njerëzish që kanë kapur Shqipërinë na e paraqesin realitetin krejt ndryshe. Se si mund të ketë një vend turrizëm me një bujqësi të rrënuar, këtë vetëm ata e shohin.

PD po projekton rrugën e daljes nga kjo gjendje. Shqiptarëve ju ka ardhur në maj të hundës dhe ne jemi përgatitur që të vijmë para njerëzve me një kulturë tjetër. Duke prekur problemet reale dhe për t’iu përgjigjur atyre. Qeverisja e ardhshme mos të jetë me zakone të vjetra, por me burra dhe gra që nuk e shohin pushtetin për xhepat e tyre, por për interesin e të gjithë shqiptarëve. Sprova e parë ishte ta mbajmë Shqipërinë aleate me perëndimin dhe aleatët tanë perëndimor.

E dyta tani ku jemi këtu për të bërë një PD për qytetarët dhe për hallet e shqiptarëve. Për këtë ne kemi nisur ndryshimin me anë të Reformës Zgjedhore. Le t’i pyesim shqiptarët duan apo nuk duan listat e hapura, Shqipëria një zonë elektorale, barazia e votës, votimin elektronik dhe votën e diasporës. Jam i bindur që nuk ka. Këto katër propozime nuk i duan vetëm ata që e kanë kapur shtetin pasi nuk duan ta lëshojnë kapjen e shtetit dhe ta mbajnë vendin vetëm në një grusht njerëzish.”, tha Basha.