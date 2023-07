“Shqipëria në BE brenda 2030”, Varhelyi: Duam të hapim kapitullin e parë të negociatave

Me 536 vota pro, 54 kundër dhe 32 vota abstenim, Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Shqipërinë. Me këtë miratim eurodeputetët mirëpresin angazhimin e Tiranës në krah të Bashkimit Evropian. Raportuesja për vendin tonë, Isabel Santos, deklaroi se me këto ritme Shqipëria do të përmbyllë procesin e anëtarësimit në kohë rekord.

“Shqipëria ka demonstruar një angazhim të thellë ndaj procesit të integrimit duke zbatuar reforma të vështira. Rezultati i votimit tregon se Parlamenti Evropian i njeh këto përpjekje dhe se Shqipëria është plotësisht në linjë me BE-në e Përbashkët. Politika e Jashtme dhe e Sigurisë. Ai njeh meritën e treguar nga vendi në rrugën e tij drejt anëtarësimit në BE”, tha Santos.

Komisioneri për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Oliver Varhelyi ka përgëzuar Shqipërinë për hapat që ka ndërrmarë për të ndjekur rrugëtimin e saj drejt unionit.

“Që nga dita e parë e këtij Komisioni, Ballkani Perëndimor ka qenë prioriteti ynë. Angazhimi i përbashkët ka sjellë progres. Që nga debati i vitit të kaluar ka një zhvillim thelbësor: gati një vit më parë, ne hapëm negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë. Ky ishte një hap i madh për vendin dhe një njohje e qartë e progresit të Shqipërisë në avancimin e agjendës së reformave të BE-së. Ne duhet të mirëpresim mbështetjen e jashtëzakonshme të dhënë nga Parlamenti Evropian për integrimin e Shqipërisë në BE dhe gjithashtu për negociatat e vazhdueshme të anëtarësimit.”, theksoi Varhelyi.

Sipas komisionerit evropian, Tirana duhet të hapë bllokun e parë të negociatave brenda 2023.