Ish-ushtaraku i lartë: Prigozhin mund të ketë vdekur pas takimit me Putin

Shefi i grupit mercenar Wagner, Yevgeny Prigozhin, i cili udhëhoqi një rebelim të dështuar drejt Moskës, ka mundësi të jetë i vdekur ose në burg, ka thënë një ish-udhëheqës i lartë ushtarak amerikan.

Ish-komandanti i Forcave Amerikane në Kore, Robert Abrams tha për ABC News: “Vlerësimi im personal është se dyshoj se do ta shohim Prigozhin ndonjëherë publikisht.

“Unë mendoj se ai ose do të fshihet, ose do të dërgohet në burg, ose do të trajtohet në ndonjë mënyrë tjetër, por dyshoj se do ta shohim më ndonjëherë.”

Moska më parë pretendoi se presidenti Rus, Vladimir Putin u takua me shefin e Ëagner-it, Yevgeny Prigozhin, pesë ditë pasi shefi mercenar udhëhoqi një rebelim në Rusi, por gjenerali në pension Robert Abrams tha se kjo ka të ngjarë të ishte inskenuar.

Në lidhje me takimin e supozuar sipas gjeneralit, ai tha: “Do të habitesha nëse vërtet do të shohim prova reale që Putini u takua me Prigozhin, dhe mendoj se është shumë e inskenuar”.

Prigozhin kishte marshuar njerëzit e tij drejt Moskës pas një konflikti të gjatë që ziente me drejtuesit e lartë të ushtrisë ruse. Por ai i dha fund kryengritjes pasi u arrit një marrëveshje që ish-burgu të mërgohej në Bjellorusi, ndërsa Kremlini shkatërroi planet për të ardhmen e Wagner.

Pas rebelimit të dështuar, Putin e kritikoi Prigozhinin si tradhtar, por Kremlini më vonë njoftoi akuzat kundër tij dhe forcave të tij Ëagner do të hiqen nga autoritetet ruse për të shmangur konfliktet e brendshme.