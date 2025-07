Shkolla verore për socialistët/ Xhafaj i kthehet gazetarëve: Duhet të jeni po aq serioz sa ata që kanë ardhur

Deputeti Fatmir Xhafaj nuk e ka pritur mirë etiketimin e tij si profesor nga gazetarët ditën e sotme. Teksa po futej në selinë mavi, për tu dhënë mësim depytetëve të rinj që janë zgjedhur në 11 maj, Xhafaj u ka kërkuar gazetarët që të jenë serioz për këtë çështje.

"Besoj se duhet të jeni po aq serioz, saç janë këta që kanë ardhur. Unë nuk do bëj mësim dhe ata nuk janë nxënës, janë kolegë të mitë dhe siç ndodh në çdo punë tjetër, dikush që ka një eksperiencë më para mundohet t’ua transmetojë kolegëve.

Në mënyrë metaforike është kënaqësia për mua që do të takohem me kolegët e mi që do të ndaj 4 vite në seancë parlamentare”, tha Xhafaj.