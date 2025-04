Rama reagon publikisht: Ja pse është mbuluar busti i Skenderbeut në qendër të Tiranës

Kryeministri Edi Rama ka shpjeguar aresyen pse eshte mbuluar ne sheshin qendror te Tiranes monumenti i heroit kombetar Gjergj Kastrioti Skenderbeu.

Sipas Rames, shkak eshte bere marrja e permasave per nje bust qe do ndertohet per Skenderbeun per tu vendosur ne nje nga sheshet e Parisit.

Reagimi i Rames:

Qarkullon një kua-kua-kua këmbëngulëse në kënetën sociale për psenë e mbulimit të monumentit të Skënderbeut në Tiranë dhe formulohen mallkime për tradhëti kombëtare, bazuar në akuza për konspiracion kundër Atletit të Krishtit në Muajin e Madhërueshëm të Ramazanit

Arsyeja është shumë e thjeshtë, po edhe e bukur në këtë rast. Monumenti është veshur me skeleri, sepse po i merren format për realizimin më pas të një kopjeje të tij, e cila do të vendoset në sheshin “Gjergj Kastrioti Skënderbeu” në Paris

Po po, e lexuat mirë! Parisi do të ketë Skënderbeun e vet

Pas një përpjekjeje diplomatike të gjatë e të suksesshme, pikërisht sepse sot Shqipëria dëgjohet me respekt, kemi arritur të marrim miratimin e autoriteteve franceze për të vendosur monumentin e Heroit tonë Kombëtar në një shesh të Parisit me emrin e tij

Punë ditësh dhe skela do të hiqet, kështu që edhe atdhetarët zemërtrazuar që llokoçiten në kënetën e kua-kua-kuave do të mund të çmallen me kalin e Skënderbeut dhe do t’u duhet të gjejnë një tradhëti tjetër për të më akuzuar