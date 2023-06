Rama për “Der Spiegel”: Muxhahedinët s’mund ta përdorin vendin tonë për të sulmuar Iranin

Kryeministri Edi Rama ka dhënë së funmi një intervistë për gjermanen Der Spiegel, lidhur me tensionet e ndodhura pak ditë më parë në kampin MEK në Manzë të Durrësit.

Rama u shpreh se muxhahedinët nuk mund ta përdorin Shqipërinë për të luftuar kundër regjimit iranian, duke shtuar po ashtu se këta të fundit e kanë shkelur vazhdimisht marrëveshjen që kanë bërë me vendin tonë.

“MEK-un e kemi prej disa vitesh në vendin tonë. Ata janë të mirëpritur, por me kusht që mos ta përdorin Shqipërinë si një platformë për operacionet e tyre politike. Mysafirët tanë iranianë e kanë shkelur vazhdimisht këtë marrëveshje. Shqipëria nuk ka synim të jetë në luftë me regjimin iranian. Shqipëria nuk pranon askënd që ka abuzuar me mikpritjen tonë”, tha Rama.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Spiegel: Pse pranuat me kërkesë të presidentit amerikan Barack Obama në vitin 2016 për të pranuar mijëra muxhahedinë?

Rama: Ishte një operacion jetëshpëtues. Ne hapëm dyert tona sepse grupi, që atëherë vepronte nga Iraku u ndoq sistematikisht. Dhe nëse një mik si SHBA-ja na kërkon diçka, ne ndihemi të nderuar.

SPIEGEL: Nëse do të ishit MEK do preferonit të largoheshit?

Rama: E kuptojmë inatin kundër regjimit në vendin e tyre. Por vendi ynë të përdoret si llogore në një luftë që nuk është e jona, nuk funksionon! Sigurisht që ata kanë çdo të drejtë të luftojnë për lirinë e tyre, por për ta bërë këtë duhet të largohen nga Shqipëria.