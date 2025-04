Rama nga Fieri: Më 11 maj votoni jo për partinë por për pasaportën europiane!

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në takim me të rinjtë në Fier ka folur në lidhje me rëndësinë e votës më 11 maji për të ardhmen evropiane të vendit. Rama u shpreh se këto zgjedhje janë të rëndësishme si ato të vitit 1992 ku u bë ndryshimi historik i sistemit.

Sipas tij në zgjedhjet e 11 majit do jetë takim me historinë dhe për fatin e vendit në integrimin europian, për t’i dhënë pasaportën europiane. Ai shtoi se Partia Socialiste ka një skuadër që është më e reja në fletën e votimit. Rama më tej u bëri thirrje të rinjve të shkojnë drejt kutive të votimit jo si socialistë dhe demokratë por si shqiptarë europianë.

"Këto janë zgjedhjet më të rëndësishme, po aq të rëndësishme sa ato të vitit 1992 kur u votua PD-ja për ndryshimin historik të sistemit dhe jo se ishin për PD-në, por për vendin. Kështu janë edhe këto zgjedhje të 11 majit, takim me historinë dhe për fatin e vendit në integrimin europian, për t’i dhënë pasaportën europiane. Do ndani historinë e derisotme me historinë që nis pas 11 majit, që do e kthejmë historinë e vendit tonë me anëtarësimin në BE.

Për herë të parë PS nuk ka pasur dhe tani ka një skuadër që është më e reja në fletën e votimit. Dhe këtu në qarkun e Fierit, një djal dhe një vajzë që vijnë drejtpërdrejt nga radhët tuaja, nuk janë në listën e deputetëve, por janë tashmë dy deputetë të rinisë së qarkut të Fierit në Kuvendin e Shqipërisë.

Dhe në listën ku do bëni zgjedhjen tuaj, ka vajza dhe djem të tjerë, që vijnë nga gjiri juaj. Asnjëherë më parë PS nuk ka kërkuar siç kërkon më 11 maj, angazhimin dhe mbështetjen e të rinjve. Jo si socialist dhe demokratë, por si shqiptarë europianë”, tha Rama mes të tjerash në diskursin e tij elektoral," tha ai.