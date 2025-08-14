LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Rama: Mirënjohje për Forcat Komando në luftën kundër zjarreve mes Delvinës e Gjirokastrës

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 11:25
Politikë

Rama: Mirënjohje për Forcat Komando në luftën kundër

Kryeministri Edi Rama ka shprehur mirënjohjen për Forcat Komando, duke theksuar rolin vendimtar të tyre në përballimin e situatës së zjarreve në vijën 10 km mes Delvinës dhe Gjirokastrës.

Sipas Ramës, komandot u bënë një vlerë e shtuar në pastrimin e çdo vatre zjarri përgjatë Malit të Sopotit, duke kontribuar në neutralizimin e flakëve dhe mbrojtjen e zonave të rrezikuara. Përpjekjet e tyre u vlerësuan si vendimtare për menaxhimin e situatës kritike dhe mbrojtjen e jetës dhe pronës së banorëve.

“Një FALENDERIM i posaçëm me MIRËNJOHJE për Forcat Komando, të cilat gjatë gjithë natës deri në mëngjes u bënë një vlerë e shtuar në pastrimin nga çdo vatër të të gjithë vijës së Sopotit, mes Delvinës dhe Gjirokastrës, 10km front zjarri që tanimë është qetësuar plotësisht”, shkruan Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion