“E munda sëmundjen e mallkuar”, avokati i njohur fiton betejën pas 4 muajsh: Përsëri në këmbë
Avokati i njohur shqiptar, Saimir Vishaj, ka triumfuar mbi sëmundjen me të cilën po përballej gjatë katër muajve të fundit.
Në një postim të fundit në profilin e tij në Facebook, Vishaj ka ndarë lajmin e gëzueshëm me ndjekësit dhe miqtë e tij, duke shkruar:
“Përsëri në këmbë. E munda sëmundjen e mallkuar. Faleminderit të gjithë miqtë që më kanë mbështetur në këto 4 muaj të vështira”, ka shkruar avokati.
Avokati gjithashtu falenderon të gjithë personat që e kanë mbështetur gjatë kësaj periudhe të vështirë, duke shprehur mirënjohjen për përkrahjen morale dhe emocionale që ka marrë.
Pas katër muajsh sfidë dhe betejë me sëmundjen, rikuperimi i tij tregon forcën dhe vendosmërinë për të përballuar vështirësitë, duke rikthyer optimizmin jo vetëm për të, por edhe për komunitetin që e ndjek dhe e mbështet.
Saimir Vishaj tashmë është rikthyer në aktivitetet e përditshme dhe synon të vazhdojë punën dhe jetën e tij normale, duke marrë energji nga mbështetja e afërmve dhe miqve.