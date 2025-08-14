LEXO PA REKLAMA!

“E munda sëmundjen e mallkuar”, avokati i njohur fiton betejën pas 4 muajsh: Përsëri në këmbë

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 11:19
Aktualitet

“E munda sëmundjen e mallkuar”, avokati i njohur fiton

Avokati i njohur shqiptar, Saimir Vishaj, ka triumfuar mbi sëmundjen me të cilën po përballej gjatë katër muajve të fundit.

Në një postim të fundit në profilin e tij në Facebook, Vishaj ka ndarë lajmin e gëzueshëm me ndjekësit dhe miqtë e tij, duke shkruar:

“Përsëri në këmbë. E munda sëmundjen e mallkuar. Faleminderit të gjithë miqtë që më kanë mbështetur në këto 4 muaj të vështira”, ka shkruar avokati.

Avokati gjithashtu falenderon të gjithë personat që e kanë mbështetur gjatë kësaj periudhe të vështirë, duke shprehur mirënjohjen për përkrahjen morale dhe emocionale që ka marrë.

Pas katër muajsh sfidë dhe betejë me sëmundjen, rikuperimi i tij tregon forcën dhe vendosmërinë për të përballuar vështirësitë, duke rikthyer optimizmin jo vetëm për të, por edhe për komunitetin që e ndjek dhe e mbështet.

Saimir Vishaj tashmë është rikthyer në aktivitetet e përditshme dhe synon të vazhdojë punën dhe jetën e tij normale, duke marrë energji nga mbështetja e afërmve dhe miqve.

