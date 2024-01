Rama vë në lëvizje ministrat, mbledh qeverinë në Lezhë

Ditën e nesërme qeveria do të zhvillojë një mbledhje informale dy ditore në Lezhë.

Mbledhja do të drejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe se në të do të kalohet në filtër puna e çdo ministrie për vitin 2024 dhe do të adresohen sfidat për 2024, vit ky i rëndësishëm pasi paraprin një vit elektoral siç është 2025.

Në mbledhje do të marrë pjesë edhe sekretari i Përgjithshëm i PS Blendi Klosi dhe kreu i Grupit Parlamentar të PS Bledi Çuçi”, ka raportuar ai.