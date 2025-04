Rama i përgjigjet Bashës: S'je më ai Lul tsunami, ke ra! Të tremb ai dreq bufi!

Kryeministri Edi Rama përmes një videomesazhi ka reaguar duke ironizuar demokratin Lulzim Basha pasi ky j fundit prezantoi Pëllumb Seferin në Kryeqytet duke i thënë që të përgjigjet se “ku i ka shokët’.

Rama i përgjigjet shkurt: “O Rameee, o Rame...”, kolonën zanore të këngës arbëreshe “O lule, lu... e unë për ty, po ti...”.

Dialogu:

Basha: O Rameee...!

Rama: O Lul, po ku je o vlla, ku je?! Se ka dalë në modë kjo thirrja ‘O Rameeee...!’, e kush nuk më thërret, kështu që nuk ia kthej kokën, nuk ia var! Ku je më vlla?!

Basha: Ça bëhet me Ramë?

Rama: Ça të bëhet, i shqetësum jam, shumë i shqetësum jam, për ty, kuptohet, se për vete e di që po e ndave mendjen, përfund edhe këtë herë. Po si do bëhet, se u ngrejte lartë kur u zgjove, më vure para, por ke ra. Ke ra prapë! Por të tremb, të tremb ai dreq bufi më duket. S’je ai Lul tsunami i dukurshëm, nuk je, nuk e ke atë, s’e di ça ka ndodh me ty!

Basha: Ka dalë doktori me u anku, sepse të sulmoj unë ty. A e ndëgjove ça thotë?

Rama: A e shef, a e shef, rri e dëgjon bufin! Ala i thuaj doktori, po ça doktori me Lul?! Të shkuli si me qenë dhemb qumështi, pa anestezi, me qysqi, doktori, doktori! Cili doktor mo?!