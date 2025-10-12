Kosovë, KQZ publikon shifrat e pjesëmarrjes deri në orën 17:00: Ja sa qytetarë kanë votuar
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka bërë të ditur se deri në orën 17:00, pjesëmarrja në zgjedhjet lokale ka arritur në 32.30% të votuesve me të drejtë vote.
Sipas të dhënave të publikuara në ueb-faqen zyrtare të KQZ-së, komuna me daljen më të lartë deri në këtë orë është Mamusha, ku kanë votuar 64.61% e qytetarëve të regjistruar.
Ndërkohë, pjesëmarrja më e ulët është shënuar në Skenderaj, me vetëm 23.61% të votuesve që kanë marrë pjesë në procesin zgjedhor deri në këtë moment.
Procesi i votimit vijon pa ndërprerje në të gjitha komunat e Kosovës, ndërsa kutitë e votimit pritet të mbyllen në orët e mbrëmjes, sipas orarit të parashikuar.