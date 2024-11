Rama flet greqisht në takimin me shqiptarët në Selanik: Rroftë Shqipëria dhe zito i Elada

Edi Rama ka mbyllur fjalën e tij para shqiptarëve të Selanikut me shprehjen “rroftë Shqipëria, dhe zito i Elada (rroftë Greqia)”, teksa kërkoi votën e emigrantëve për zgjedhjet e 2025, duke shtuar se vetëm PS është forca që mund ta çojë Shqipërinë para.

Më pas Rama ia dha fjalën të pranishmëve në sallë, për të bërë pyetje drejt tij dhe qeverisë.

“Për të gjithë ata që do të duan të votojnë nga aty ku janë, do të bëhet me postë, fleta do të vijë me zarf. Jemi duke diskutuar dhe dërgimin mbrapsht që të mos ketë kosto për ata që do jenë zgjedhësit e parë nga jashtë”, tha Rama.