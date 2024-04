Qendër e re administrimi në Vaqarr, Rama: Hapësirë multifunksionale për të gjitha moshat

Vaqarri do të ketë një qendër të re administrative. Kryeministri Edi Rama thotë se qendra do të operojë si një hapësirë multifunksionale për të gjitha grupmoshat, do të ketë salla komunitare, mjedise argëtimi dhe edukimi për fëmijët si dhe një zonë më vete për punonjësit e njësisë administrative.

Vaqarri do të ketë një qendër të re administrative, e cila do të operojë si një hapësirë multifunksionale për të gjitha moshat, me salla komunitare, mjedise edukimi e argëtimi për fëmijët, si dhe me një zonë më vete për punonjësit e njësisë administrative”, ka shkruar kryeministri Rama.