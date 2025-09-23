LEXO PA REKLAMA!

"Bashkë me ju i ka bërë shkeljet ai"/ Alimehmeti në mbledhjen për shkarkimin e Veliajt: Me zor prisni të mbyllet...

Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 17:29
"Bashkë me ju i ka bërë shkeljet ai"/ Alimehmeti

Anëtari demokrat i Këshillit Bashkiak të Tiranës, mjeku Ilir Alimehmeti, ka kërkuar sot që këshilltarët socialistë të marrin përgjegjësinë për veprimet dhe aferat e kryera gjatë më shumë se dy mandateve të kryebashkiakut Erion Veliaj.

Gjatë mbledhjes ku po diskutohet propozimi për shkarkimin e Veliajt, Alimehmeti akuzoi shumicën socialiste se kanë qenë bashkëpjesëmarrës në vendimet që, sipas tij, kanë çuar në skandale dhe abuzime financiare.

“Është e vërtetë që disa prej jush mezi po presin që kjo mbledhje të mbyllet. Por përgjegjësia është e përbashkët. Kryetari i bashkisë nuk i ka marrë këto vendime vetëm, por bashkë me ju.

Ju i keni aprovuar vjedhjet, inceneratorin. Tek shtëpia ime tre muaj zgjasin nga shkurti në maj, tek shtëpia juaj zgjasin sa thotë kryeministri. Ju bëtë sikur kundërshtuat vetëm pasi foli kryeministri, në shkelje të qartë të autonomisë vendore,” – tha Alimehmeti.

 

