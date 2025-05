"Polymarket" parashikon kush do jetë kryeministër pas zgjedhjeve të 11 majit

Shqipëria përgatitet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit 2025, një prej treguesve më interesantë ndërkombëtarë për zhvillimet politike është Polymarket, platforma më e njohur e tregjeve të parashikimeve në botë.

Polymarket i jep Edi Ramës një probabilitet prej 96% për të qenë sërish Kryeministër i vendit pas këtyre zgjedhjeve – një sinjal i qartë i besimit të tregjeve globale tek vazhdimësia dhe stabiliteti që ofron lidershipi aktual.

Çfarë është Polymarket?

Polymarket është një platformë e decentralizuar që funksionon në bazë të teknologjisë blockchain dhe që i lejon përdoruesit të investojnë mbi rezultatet e ngjarjeve reale – nga politika te sporti dhe ekonomia.

Çmimet ndryshojnë në kohë reale bazuar në ofertë dhe kërkesë, duke reflektuar perceptimet e tregut mbi zhvillimet më të fundit. Kjo e bën Polymarket një barometër të fuqishëm për pritshmëritë ndërkombëtare.

Fakti që mbi 96% e pjesëmarrësve në këtë platformë besojnë se Edi Rama do të ruajë postin e tij tregon jo vetëm forcën elektorale të Partisë Socialiste, por edhe perceptimin ndërkombëtar të stabilitetit institucional që ajo ka sjellë ndër vite.

Ky trend përputhet edhe me gjetjet e sondazhit të publikuar javët e kaluara nga Top Channel në bashkëpunim me ekspertin amerikan të sondazheve John McLaughlin, i cili sugjeron se Edi Rama dhe Partia Socialiste – mbetet forca politike më e mbështetur në vend, me një avantazh të ndjeshëm ndaj opozitës së fragmentuar. Si të dhënat vendase ashtu edhe tregjet ndërkombëtare duket se konsolidojnë idenë se vazhdimësia në qeverisje është një pritshmëri reale për zgjedhjet e 2025-ës.

