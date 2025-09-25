PL reagon ashpër për emërimin e Silva Cakes si zv.ministre: Na tha që do ndiqte Magjistraturën, por shkoi të ndjekë shkollën e vjedhjes dhe veseve
Partia e Lirisë ka reaguar ashpër pas emërimit të Silva Cakes si zv.ministre e Brendshme, duke e cilësuar si dikush që “zgjedh të braktisë vlerat e Lirisë dhe Demokracisë për një karrige të pa vlerë në Qeverinë e krimit dhe të korrupsionit”.
Zëdhënësja e Presidentit te Partisë se Lirisë, Jasmira Memelli, përmes një reagimi në rrjetet sociale, shkruan se Silva Caka ishte larguar nga PL për të ndjekur Shkollën e Magjistraturës, por sipas tyre, rezultoi diçka tjetër.
“Ka mbi një vit që S.C ka dhënë dorëheqjen për të ndjekur gjoja Shkollën e Magjistraturës, që në fakt rezultoi aplikim për në “Shkollën” e Korrupsionit, Krimit dhe Vesit”, shkruan ajo.
Ndër të tjera, Memelli shprehet se “nuk ndalojmë askënd të lëpijë atë që ka pështyrë, apo të pështyjë fytyrën e vet”, duke iu referuar deklaratave të hershme të Silva Cakes ndaj kryeministrit apo qeverisë.
Reagimi i Jasmira Memelli, zëdhënëse e Presidentit te Partisë se Lirisë
Kur dikush zgjedh të braktisë vlerat e Lirisë dhe Demokracisë për një karrige të pa vlerë në Qeverinë e krimit dhe të korrupsionit, nuk largohet nga Partia e Lirisë, por nga morali, integriteti dhe parimet.
Nuk ndalojmë askënd të lëpijë atë që ka pështyrë, apo të pështyjë fytyrën e vet.
As të nëpërkëmbë edhe gjakun e familjes të derdhur për vlerat e shenjta të Lirisë.