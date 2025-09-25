LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Angelina Jolie heq dorë nga Amerika: “Nuk po e njoh më vendin tim…

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 18:32
Soft

Angelina Jolie heq dorë nga Amerika: “Nuk po e njoh më vendin

Pyetja erdhi pas pezullimit të prezantuesit Jimmy Kimmel nga televizioni ABC…

Aktorja e njohur, Angelina Jolie ka dhënë një koment mbi gjendjen aktuale të lirisë së shprehjes në SHBA, vend të cilin aktorja e do shumë por që në këtë moment nuk e njeh më.

Gjatë një konference për media në Festivalin e Filmit në San Sebastian, gazetarja Maria Guerra iu drejtua Jolie duke theksuar se “SHBA po kalon nëpër një periudhë shqetësuese sa i përket lirisë së shprehjes”. Ajo më pas e pyeti fituesen e çmimit Oscar: “Si artiste dhe si amerikane, nga se keni frikë sot në raport me SHBA-në?”

Pyetja erdhi pas pezullimit të prezantuesit Jimmy Kimmel nga televizioni ABC, pas komenteve të tij lidhur me atentatin ndaj Charlie Kirk, çka solli kërcënime me sanksione nga kreu i Komisionit Federal të Komunikimeve, Brendan Carr.

Jolie, e cila në festival po promovon filmin e saj të ri Couture, u ndal për një moment para se të përgjigjej në atë që e quajti “një pyetje vërtet shumë të vështirë”. Ajo theksoi: “E dua vendin tim… por, në këtë moment, nuk e njoh”.

Më tej, aktorja shtoi se gjithmonë ka pasur një këndvështrim të gjerë dhe ndërkombëtar për botën. “Gjithmonë kam jetuar ndërkombëtarisht, gjithmonë. Familja ime është ndërkombëtare, miqtë e mi, jeta ime, këndvështrimi im për botën është i hapur, i unifikuar, ndërkombëtar. Prandaj, mendoj se çdo gjë, kudo, që ndan apo kufizon shprehjen personale dhe liritë e individit, është shumë e rrezikshme”.

Ajo theksoi gjithashtu se klima aktuale shoqërore kërkon kujdes në të shprehur dhe vetëdije për pasojat e fjalëve të thëna.

“Mendoj se po jetojmë në kohë shumë serioze dhe duhet të kemi kujdes të mos flasim lehtësisht. Prandaj edhe unë do të jem e kujdesshme gjatë kësaj konference, por do të them atë që ju të gjithë e dini. Këto janë kohë shumë, shumë të vështira, në të cilat po jetojmë të gjithë së bashku”.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion