LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Paraliza faciale dhe gjendja aktuale e këngëtarit Kelly: Zbulon detaje të reja

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 18:28
Showbiz

Paraliza faciale dhe gjendja aktuale e këngëtarit Kelly: Zbulon detaje

Ish-banori i “Big Brother Albania” dhe këngëtari i njohur, Kelly, ka ndarë një lajm të gëzueshëm për fansat e tij pas disa muajsh mungese në skenën muzikore për shkak të problemeve shëndetësore.

Artisti i cili kishte përjetuar një paralizë faciale, e cila ndikoi në gjysmën e fytyrës dhe qafës, duke i prekur gjithashtu edhe kordat zanore. Kjo situatë e papritur e detyroi Kelly-n të tërhiqej nga koncertet dhe aktivitetet publike, duke shkaktuar shqetësim tek ndjekësit e tij.

Së fundmi, artisti ka ndarë një video në Instagram ku shfaqet në një gjendje më të mirë shëndetësore, duke njoftuar se procesi i rikuperimit është duke ecur më shpejt se sa e kishte pritur. Ai tha: “Jam në fazën e rikuperimit, që ka ndodhur në një kohë rekord. Shpresoj të shihemi së shpejti në projekte të reja.” Këto fjalë i dhanë shpresë fansave që mezi po presin rikthimin e tij në muzikë.

Reagimet e ndjekësve ishin të shumta, duke përfshirë mesazhe mbështetje dhe urime për shërim të shpejtë. Kelly e ka shprehur vendosmërinë për t’u rikthyer fuqishëm me projekte të reja muzikore, duke theksuar se pasioni i tij për artin e nxjerr më të fortë pavarësisht sfidave shëndetësore që ka përjetuar.

Ky rikthim i tij është pritur me entuziazëm nga fansat, të cilët e mbështesin fort artistin në këtë periudhë sfiduese. Kelly, me talentin dhe pasionin e tij, është gati të risjellë energjinë dhe kreativitetin e tij në skenën muzikore.

Një rikthim që do të kontribuojë padyshim në freskinë e muzikës shqiptare dhe do të motivojë shumë individë që kalojnë situata të ngjashme. Periudha e vështirë që ka përjetuar duket se nuk është vetëm një pengesë për të, por një hapësirë për t’u rishikuar dhe rikthyer fuqishëm.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion