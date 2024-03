Sot Kuvend, pritet miratimi i dy komisioneve të Rithemelimit, ambasadorët i bashkohen seancës

Sot Kuvendi i Shqipërisë i rikthehet normalitetit, pasi Rithemlimi dhe PS ranë dakord për ngritjen e 2 Komisioneve Hetimore.

Në këtë seancë do të marrin pjesëe edhe përfaqesues të trupës diplomatike, ambasadorët.

Pakti PS-Rithemelim sjell paqe në Kuvend! Pas 5 muajsh kaos, sot pritet seancë normale

Pas më shumë se 5 muaj kaos dhe tensione, sot 21 mars 2024, pritet të zhvillohet seancë normale plenare në Kuvendin e Shqipërisë.

Ky zhvillim pozitiv vjen pasi Rithemelimi ka hequr dorë nga kaosi në Kuvend dhe sot deputetët demokratë të Rithemelimit do të jenë të pranishëm në seancën për të vijuar jetën normale Parlamentare.

Një javë më parë në Konferencën e Kryetarëve Partia Socialiste dhe Rithemelimi ranë dakord për ngritjen e 2 Komisioneve Hetimore nga 8 që kishte kërkuar opozita fillimish.

Në seancën e sotme parlamentare, e cila do të nisë në orën 10:0 do të diskutohen disa çështje të cilat më pas do të kalojnë për miratim.

Në këtë seancë do të votohet për ngritjen e Komisionit Hetimor në Kuvend për Shërbimin Publik të Sterilizimit dhe të Shërbimit Publik të Check-up në Shëndetësi dhe po ashtu për ngritjen e Komisionit Hetimor në Kuvend për Trajtimin e të Dhënave të Sistemit TIMS.

Gjithashtu sot në Kuvend pritet të votohen disa projektvendime”

“Per zgjedhjen e nje anetari te bordit te Entit Rregullator te Energjisë”.

“Per emerimin e nje anetari te Keshillit te Statistikave”.

“Per emerimin e nje anetari te Keshillit te Statistikave”.

“Per zgjedhjen e nje anetari te Keshillit Drejtues te Radiotelevizionit Shqiptar”.

” Per miratimin e disa ndryshimeve ne vendimin e Kuvendit nr. 43/2017 “Per miratimin e struktures dhe organikes se Autoritetit te Konkurrences”, i ndryshuar.