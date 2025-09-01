‘Nuk vij mo!’, Kryemadhi batuta pas daljes nga SPAK: Më thanë kush të duron ty…
Monika Kryemadhi, e cila u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje, tha në fund të bisedës me gazetarët se nuk do të shkojë më në Prokurori. Me batutë ajo tha se i kanë thënë që të mos paraqitet më se ‘kush të duron ty’.
“Unë nuk vij mo…Më thanë mos hajde mo se kush të duron ty…”, tha Kryemadhi.
Kryemadhi akuzoi Prokurorinë për tejkalim kompetencash, teksa deklaroi se do kërkojë dëshmitarë shtesë, përfshirë edhe familjarë jashtë Shqipërisë. Monika Kryemadhit shtoi se hetimi për një kredi të marrë në vitin 2010 është i pabazuar dhe analiza financiare e SPAK-ut është e bërë nga persona të paautorizuar.
Deklarata e Monika Kryemadhit pas daljes nga SPAK-u:
Do të kërkoj edhe shumë dëshmitarë të tjerë, përveç atyre që ka thirrur SPAK, sepse të gjithë mbi 100 e ca njerëz që janë thirrur, asnjëri nuk ka deponim kundër meje apo zotit Meta e të tjerëve. Ajo që të bën përshtypje është se vepra penale, për mua apo mamanë time e të tjerët është pse unë paskam marrë një kredi në vitin 2010 dhe kredia qenka e paligjshme edhe pse kredinë që kam marrë është shlyer në një afat kohor 4-5 vjet ndërsa mamaja ime e ka shlyer për 9 muaj, me të ardhura të tjera. Ka analizë fincanciare prej 580 faqesh nga SPAK, ku ndërkohë kemi edhe ne analizën tonë. Do të ballafaqohen duke pasur një ndryshim. Analiza jonë financiare me atë të SPAK-ut, personi që e ka bërë nuk është ekspert i licencuar nga ministria e Drejtësisë, ndërsa ai që ka bërë timen është i licencuar.
Në anën time shikoj shpërdorim detyre dhe një tejkalim kompetencash përveç diskriminim dhe intimidim ndaj dëshmitarëve dhe institucioneve…Të gjitha këto janë gjëra që SPAK i ka përdorur për të marrë informacione ndaj bizneseve të ndryshme dhe e shoh si tejkalim të detyrës për të ushtruar intimidim ndaj bizneseve që mund të kenë qenë pjesë e komunikimit. Do të shikoj edhe thirrjen e disa dëshmitarëve të tjerë.
Emër konkret? Tani është shpejt për ta djegur si lajm, por janë emra interesantë. Edhe kushëriri im nga Amerika. Një nga memot që kam kërkuar është pse nuk është marrë në pyetje. Prokurori ka thënë se s’ka ardhur në Shqipëri. Por prokurori siç e ka marrë në pyetje McKeon. Dosja ka zbritur nga kati i tretë në të parin nuk është se ka ndonjë qamet. Asnjë ndryshim. Gjatë gjithë kësaj kohe që kam marrë të gjithë fashikujt, 5 CD që janë dokumentacione. Me thënë të drejtën gjëja e parë që kam lexuar kanë qenë letërporositë, ku në të gjitha qoftë nga SHBA dhe Anglia, Qipro, apo Çekia, të paktën të flas për dy gjëra, është duket haptas një shpërdorim detyre nga ana e prokurorisë, ku vetë institucionet ia kanë bërë me dije. Por janë gjëra që do të njiheni më vonë pasi të konsultohemi nga ana ligjore me avokatët për mënyrën se si duhet të shprehemi. Nuk do të ketë gjykim të shkurtuar për mua.