Incident në ajër me avionin e Ursula von der Leyen, rusët i bllokojnë GPS. Pilotët ulen në pistën bullgare duke përdorur…
Një aeroplan që transportonte Presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, u shënjestrua nga bllokimi i navigimit GPS ndërsa përpiqej të ulej në Bullgari të dielën. Aeroplani u ul në mënyrë të sigurt, shkruan CNN ndërsa shkruan se pilotët e ulën aeroplanin duke përdorur harta letre.
Komisioni mori “informacion nga autoritetet bullgare se ata dyshojnë se kjo ndërhyrje e hapur është kryer nga Rusia. Kjo do të përforcojë më tej angazhimin tonë të palëkundur për të rritur aftësitë tona mbrojtëse dhe mbështetjen për Ukrainën”, tha zëdhënësi. Von der Leyen dhe komisioni kanë qenë mbështetës të vendosur të Ukrainës, ndërsa Kievi përpiqet të mbrohet kundër agresionit të paprovokuar të Rusisë. Ajo ishte një nga udhëheqëset evropiane që mori pjesë në samitin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për Ukrainën javën e kaluar dhe u ka kërkuar vazhdimisht vendeve anëtare të BE-së të ndajnë më shumë burime për të ndihmuar Ukrainën.
Incidenti ndodhi ndërsa presidentja po bëhej gati të zbriste në Aeroportin Ndërkombëtar të Plovdivit në jug të Bullgarisë, pjesë e turneut të saj nëpër shtetet anëtare në pjesën lindore të bllokut për të mbledhur mbështetje për Ukrainën.
“Ky incident nënvizon urgjencën e udhëtimit aktual të Presidentes në Shtetet Anëtare në vijën e parë, ku ajo ka parë nga afër kërcënimet e përditshme nga Rusia dhe përfaqësuesit e saj”, tha Podestà për CNN.
Ajo më vonë shtoi se fluturimi ishte një fluturim çarter dhe se nuk ishte e qartë nëse sulmuesit kishin ndërmend ta shënjestronin atë drejtpërdrejt.
CNN u është drejtuar autoriteteve bullgare për koment dhe i ka kërkuar Rusisë të komentojë mbi akuzat. Ndërhyrja e GPS-it që shkakton ndërprerje të fluturimeve dhe trafikut detar ka qenë prej kohësh ndër mjetet në arsenalin e luftës hibride të Rusisë .