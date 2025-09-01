LEXO PA REKLAMA!

Aksident në autostradën Fier-Vlorë, një i vdekur dhe një i plagosur rëndë

Lajmifundit / 1 Shtator 2025, 15:56
Aksident në autostradën Fier-Vlorë, një i vdekur dhe një i plagosur rëndë

Një aksident rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në aksin Fier-Vlorë, në vendin e quajtur “Kripa”. Mësohet se një automjet tip “Dacia”, me drejtues shtetasen italiane A. T., 28 vjeçe, është përplasur me një mjet tip kamionçinë, me drejtues shtetasin F. H., 62 vjeç, i cili nga goditja është përplasur me barrierat anësore të rrugës.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i kamionçinës ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa pasagjeri ka mbetur i dëmtuar rëndë.

"Sot, rreth orës 14:15, në aksin rrugor Fier-Vlorë, në vendin e quajtur “Kripa”, një automjet tip “Dacia”, me drejtues shtetasen italiane A. T., 28 vjeçe, është përplasur me një mjet tip kamionçinë, me drejtues shtetasin F. H., 62 vjeç, i cili nga goditja është përplasur me barrierat anësore të rrugës.

Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i kamionçinës ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa pasagjeri që udhëtonte në këtë mjet, shtetasi A. M., ka mbetur i dëmtuar rëndë dhe ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit", njofton policiia.

