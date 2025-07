“Nuk ka filluar të flasë akoma laptopi”/ Berisha paralajmëron: Kemi fakte të pafundme…

Kreu i PD-së, Sali Berisha paralajmëroi sot publikimin e një tjetër “lajmi të veçantë” ditën e nesërme, në kuadër të asaj që ai e cilëson si zbardhje të manipulimeve masive të zgjedhjeve të 11 majit nga mazhoranca.

Ai akuzoi kryeministrin për përdorimin e dy mekanizmave të njohur në manipulimin e votës: “trenin bullgar” – një metodë e vjetër e blerjes dhe qarkullimit të votës – dhe një skemë që, sipas tij, i ngjan modelit të përdorur nga presidenti rus Vladimir Putin, ku fletët e votimit shpërndahen paraprakisht dhe votuesit shkojnë në qendra me to në xhep.

“Nesër lajm edhe më të veçantë. PD nuk lë akt dhe përpjekje pa bërë për t’u faktuar shqiptarëve se çfarë dhunimi të turpshëm bëri Rama votës së tyre. Se çfarë shkelemi dhe poshtërimi bëri ai mbi votën e tyre. Treni bullgar është mekanizëm universal.

Dy janë mekanizmat: Treni bullgar dhe ai që përdor Putini që shpërndan fletët e votimit para votimeve dhe ata vijnë me fletë në xhep. Do shihni ju, pastaj mos harroni se nuk ka filluar me fol laptopi. Ne kemi fakte të pafundme”, tha Berisha.