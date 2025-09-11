LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Sekuestrimi i pasurive të Arben Ahmetaj në Gjykatën e Lartë, caktohet gjyqtari për rastin e ish-ministrit

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 10:49
Aktualitet

Sekuestrimi i pasurive të Arben Ahmetaj në Gjykatën e Lartë,

Gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Mehdi Bici, është caktuar relator i çështjes penale që lidhet me pasuritë e ish-ministrit Arben Ahmetaj.

Çështja e regjistruar më 10 shtator 2025 është një rekurs i paraqitur nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).

SPAK kërkon vendosjen e masës së sigurimit pasuror dhe sekuestrim preventiv mbi pasuritë e Ahmetajt, bazuar në Nenin 274 të Kodit të Procedurës Penale dhe Ligjin Nr. 34/2019 për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion