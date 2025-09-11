Sekuestrimi i pasurive të Arben Ahmetaj në Gjykatën e Lartë, caktohet gjyqtari për rastin e ish-ministrit
Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 10:49
Aktualitet
Gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Mehdi Bici, është caktuar relator i çështjes penale që lidhet me pasuritë e ish-ministrit Arben Ahmetaj.
Çështja e regjistruar më 10 shtator 2025 është një rekurs i paraqitur nga Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK).
SPAK kërkon vendosjen e masës së sigurimit pasuror dhe sekuestrim preventiv mbi pasuritë e Ahmetajt, bazuar në Nenin 274 të Kodit të Procedurës Penale dhe Ligjin Nr. 34/2019 për administrimin e pasurive të sekuestruara ose të konfiskuara.