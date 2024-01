"Në PS po strehohen ekzekutorë", Ditmir Bushati shpërthen në akuza ndaj Edi Ramës

Ish-ministri i Jashtëm Ditmir Bushati akuzon kryeministrin Edi Rama se po strehon në listat e PS-së persona te akuzuar si ekzekutorë. Gjatë nje komunikimi në Instagram, Bushati tregoi se vetëkorrigjimi i PS do të ishte një menyre per ta bere partine me te fortë.

“Shqetësimi im kryesor ka qenë dhe mbetet me njerëz që e kanë krijuar karrierën politike në PD, duke blerë vota, më pas kanë shkuar në LSI, duke blerë vota, dhe sot i ofrohen PS, për të blerë vota.

Apo njerëz që e kanë nisur në partinë Demokristiane dhe sot janë me PS. Ne nuk mundet ta banalizojmë apo zëvendësojmë rolin e aktivistit politik me rolin e një interesaxhiu, që i ofrohet një partie thjesht dhe vetëm për të marrë një vend pune.

Unë do vijoj të bëj thirrje për respektimin e disa standardeve, për integritetin e tyre moral, profesional, dhe jo për të strehuar në listën e PS ato që i konsideroj ekzekutorët e gjakderdhjes së këtij vendi.

Mendoj se përmes vetëkorrigjimit PS do të ishte dhe do të jetë edhe më e fortë”, theksoi Bushati