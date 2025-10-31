LEXO PA REKLAMA!

Ndarja nga jeta e Fatos Nanos, reagon kryetari i PD-së, Sali Berisha

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 18:42
Politikë

“Fatos Nanon mbyll sytë përgjithmonë.

Të dashur miq, Fotos Nano, ish-kryeministër i vendit dhe ish-kryetar i Partisë Socialiste, personalitet kryesor i të majtës shqiptare gjatë tranzicionit, mbylli sytë përgjithmonë.

Fatos Nano ka meritën e reformimit të Partisë Socialste, anëtarësimin e saj në forume të majta ndërkombëtare si dhe pranimin nga ai vetë të rotacionit të pushtetit.

Me këtë rast shpreh ngushëllime familjes, miqve, të afërmëve të tij dhe socialistëve. Amen!”

