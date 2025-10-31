FOTO/ Zbulohet portreti i të dashurit të Ronela Hajatit
Këngëtarja e njohur Ronela Hajati duket se është në një fazë të re të jetës së saj personale. Së fundmi, ajo është parë në Toronto të Kanadasë në një ndeshje basketbolli, në shoqërinë e një mashkulli misterioz, që sipas burimeve, është i dashuri i saj.
Ronela ndodhet prej më shumë se një muaji në Kanada, ku po kalon kohë pranë partnerit të saj të ri. Pamjet që po qarkullojnë në rrjete sociale tregojnë këngëtaren duke shijuar atmosferën e ndeshjes, e qeshur dhe e relaksuar në krahët e të dashurit. Video është filmuar nga një shqiptare e cila jeton në Kanada dhe e ka pikasur Ronelën të ulur duke ndjekur ndeshjen.
Edhe pse Ronela nuk ka bërë ende asnjë deklaratë publike për lidhjen, duket se artistja po e mban jetën e saj private larg vëmendjes së mediave, por videot nga Toronto e kanë tradhtuar!
Fansat kanë vërshuar me komente në videon që po qarkullon në rrjetin social “TikTok”. Edhe vetë Ronela ka ndarë në story foto nga ndeshja e basketbollit, si dhe foto të artistit me famë botërore, Drake i cili ishte po ashtu i pranishëm duke ndjekur ndeshjen live.
Ende nuk dihet asgjë rreth identitetit të partnerit të saj, por nuk i dihet asnjëherë, mbase tani që portreti iu zbulua, Ronela mund të ndajë foto me te në rrjetet sociale.