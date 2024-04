Lufta mes Iranit dhe Izraelit, Ministria e Jashtme në Tiranë del me mesazh për qytetarët

NJOFTIM - Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në Facebook:

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme është në komunikim të pandërprerë me ambasadën e Republikës së Shqipërisë në Izrael si edhe me të gjithë shtetasit shqiptarë, me qëndrim të përkohshëm apo të përhershëm në Izrael.

U bëjmë thirrje të ndjekin e të zbatojnë udhëzimet e sigurisë, të bëra publike së fundmi nga autoritetet vendase.

Për çdo nevojë të mundshme të kontaktojnë në telefon dhe WhatsApp me numrat e kontaktit të ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Izrael:



???? +972 54-904-2813 dhe ????+972 54-480-6601