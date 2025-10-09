“Ky është Pelesh-parlamenti”/ Sali Berisha: Seanca u mbyll sapo denoncova Arubën
Një asgjësim të Kuvendit, e ka konsideruar Sali Berisha, kryetar i PD, atë se çfarë ndodhi në seancën e 9 tetorit në Parlament.
Në deklaratën për media jashtë sallës së Kuvendit, pas tensioneve që shoqëruan debatet, Berisha tha se punimet u mbullën vetëm pasi denoncoi Arubën dhe refuzimin e Ramës dhe ministrave të tij për të dhënë llogari, lidhur me takimin që kanë zhvilluar në ishull me kartelet e drogës.
‘Nuk kishte asnjë lloj, përkundrazi insistuam në një të drejtë kushtetuese të deputetëve. Ky është parlament që nuk duhet të ekzistojë asnjë ditë’, tha Berisha.
Ky është Pelesh-parlamenti, unik në historinë e tij.
E turpshme.
Këta kanë frikë dhe tmerr dhe votojnë me shpejtësi të rrufeshme.
I vetmi moment që ndodhi ishte se unë denoncova refuzimin e Edi Ramës për Arubën, ministrat që kanë qenë në Aruba, rikujtova pritjen që i ka bërë Sinaloas së Meksikës.
Dhe këto fjalë, sikur të ishin thika apo bajoneta, detyruan Peleshin të mbyllë parlamentin.
Ky është de facto asgjësimi i parlamentit.
Në qoftë se parlamenti trajtohet në këtë mënyrë…
Dhe ky, 10 orë debate të parashikuara në rregullore, mbylli parlamentin dhe ikin.
Ky është parlament që nuk duhet të ekzistojë asnjë ditë.