Kryeministri Rama: Pres dorëheqje masive nga Kadastra

Kryeministri Edi Rama prezantoi sot reformën në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe duke filluar nga 3 Korriku, nuk do të ketë më sportele fizike por shërbimet do të bëhen nëpërmjet e-Albania.

Teksa bëri akuza të forta për korrupsion në zyrat e Kadastrës, Rama theksoi se pas kësaj reforme pret që të ketë doreheqje masive nga zyrat e Kadastrës Shtetërore.

Ndërsa punonjësit e aftë që do të mbeten në detyrë, do të vijojnë trajnimet dhe kualifikimet.

“Pres dorëheqje masive nga Kadastra dhe nga ana tjetër drejtorja e ka shumë të qartë. E para, punonjësit e kësaj banke duhet të jenë bankierë jo banakierë prandaj do t’ju lutesha mos bëni asnjë ndërhyrje për askënd.

Rritja e pagave të Kadastrës mund të jetë shumë e konsiderueshme sepse punonjësit duhet të paguhen nga shteti dhe jo nga qytetarë dhe për këtë kemi diskutuar kështu që unë përfitoj nga rasti që t’u bëj të gjithë atyre që janë profesionistë në ato profesione që Kadastra kërkon që të aplikojnë sepse realisht janë të domosdoshëm.

Brenda Kadastrës ka plot njerëz që e dinë punën. Shpresoj që një pjesë e aytre të mbeten. Kush do qëndrojë, do vazhdojë trajnimet, do vazhdojë kualifikimet”.

Kryeministri Edi Rama u kërkoi ndjesë qytetarëve në emër të PS për problemet që kanë hasur me shërbimet në Kadastër.