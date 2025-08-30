"Kryeministri në hije", Pilinci me limuzinë luksoze në Korçë: E kam zgjedhur qeverinë...!
Sot ne Korce ishte i vetequajturi "Kryeministri" i qeverisë paralele, profesor Pëllumb Pilinçi, i cili ku u prit nga disa qytetarë, pavarësisht kushteve të pafavorshme atmosferike nga reshjet e shiut.
Pas Shkodrës dhe Vlorës, limuzina luksoze e Pilinçit, e shoqëruar nga eskorta, u ndal në Korçë, që i ka dhënë shumë vendit dhe botës, siç u shpreh ai.
Profesor Pilinçi në këtë dalje ka zhjedhur të sulmojë opozitën e PD duke u shprehur se aty kanë ngelur spiunët, që dikur dëgjonin nëpër dritare...
"Të dyja partitë që janë krijuar janë të dyja partitë antishshqiptare. Unë i njoh që më 90-tën. Njëra gjoja PD, atje kanë ngelur dje janë spiunët, raca më e keqe, që dëgjonte nëpër dritaret.
Sot urdhërojini ju. Sidomos ajo Partia Socialiste e 44-trës së bashku me një kryeministër sharlatanë. Bjerë shi, bjerë të dëgjojnë korçarët, janë në gjumë.
Është kultura, por ka ngelur prapa, janë fshehur. Unë s'e dija që korçarët janë frikacakë. Korçarët me shekuj kanë ikur në Amerikë, korçarët e kanë pasur gjuhën e pasur, patriotët kanë luftuar, por erdhën bolshevikët dhe i ulën kokën Korçës." - u shpreh Pilinçi
Ai ka sfiduar edhe mazhorancën, duke u shprehur se lëre çfarë thonë, ai është qeveria dhe po e thotë edhe nga Korça ku familjet e këtij qyteti kanë bërë kapelet e republikës dhe kostumet për të dalë në Paris.
"Unë e kam zgjedhur qeverinë, kam vajtur në Vlorë, ku ishte Ismail Qemali. Ne e kemi bërë qeverinë, le të dalën po të duan këta të quajtur qeveri.
Ja, pra ku jam. Jam në tokën time. Ku familjet tona kanë bërë kulturën, ku familjet tona kanë bërë kapelat e republikës, kanë bërë kostume dhe kanë dalë në atë Paris." - ka thene Pilinçi.