Avioni nga Kreta devijon me 200 persona, ulet në Shkup në vend të Beogradit
Pasagjerët e një linje ajrore që duhej të fluturonin nga Kreta për në Beograd përfunduan në aeroportin e Shkupit rreth orës 4 të mëngjesit.
Fluturimi, i cili ishte planifikuar për 15 minuta pas mesnatës, fillimisht u raportua si bosh, gjë që i habiti si policinë ashtu edhe punonjësit në aeroportin e Shkupit.
Jelena, një nga pasagjeret, tha se rreth 200 persona zbritën nga aeroplani, pa informacion paraprak në lidhje me devijimin. Pasagjerët fillimisht morën mesazhe SMS në lidhje me vonesën dhe më pas, në orën 4:20 të mëngjesit, fluturuan për në Shkup.
Ata u mbajtën në aeroplan për një kohë të gjatë në aeroport dhe nuk u lejuan të zbrisnin derisa një grua ndjeu se shëndeti i saj u përkeqësua. Në fund, pasagjerët qëndruan në një aeroport të zbrazët derisa u sigurua një autobus për në Beograd.
Piloti u shpjegoi atyre se orari i tij i punës kishte mbaruar dhe se do të merrnin më shumë informacion në aeroport, por punonjësit atje ishin plotësisht të hutuar sepse u ishte thënë se avioni ishte bosh.
Pasagjerët kontaktuan edhe Ambasadën e Serbisë, por morën një përgjigje se nuk mund të bëhej asgjë, duke shpjeguar se “aeroporti në Beograd nuk është në funksion dhe nuk pret aeroplanë”.
Sipas informacionit zyrtar, faqja e internetit e aeroportit të Beogradit e tregon fluturimin si të anuluar, ndërsa aeroporti në Maqedoninë e Veriut e regjistron atë si të përfunduar, shërbimi web FlightRadar vëren se avioni u ul në Shkup në vend të Beogradit, pa një shpjegim për arsyet.