Moti i keq goditi qytetet kryesore, IGJEUM: Cfarë pritet të dielën, qarqet më "të rrezikuara"
Shumica e qyteteve te Shqiperise u preken diten e sotme nga moti i keq me stuhi dhe reshje shiu.
Ne Tirane, Durres, Fier e Vlore ka pasur prani te madhe uji ne rruge, fryrje te lumenjve, thyerje pemesh dhe renie te sendeve te forta.
Ne disa zona te Durresit edhe nderprerje energjie ndersa ne Lezhe edhe permbytje ne Shengjin.
Moti i keq do te vazhdoje sipas parashikimeve te IGJEUM, edhe per diten e diele.
Instituti i Gjeoshkencave ka publikuar informacion të detajuar lidhur me situatën e motit në vendin tonë për sot dhe nesër si edhe për zonat që rrezikojnë të shfaqin probleme nga reshjet intensive të shiut.
Sipas IGJEUM te dielen, dt. 31 gusht 2025 priten reshje intensive në qarqet Lezhë, Durrës dhe Tiranë.
Në qarqet Shkodër, Dibër, Elbasan, Vlorë dhe Gjirokastër priten reshje mesatare deri lokalisht intensive.
Në qarkun Kukës dhe Fier priten reshje mesatare, ndërsa në qarqet e tjerë priten reshje të dobëta deri lokalisht mesatare (siç tregohet në tabelë, respektivisht për secilin qark).
Reshjet priten të shoqërohen me shtrëngata në të gjitha qarqet.
Shtrëngatat dhe intensiteti i lartë i reshjeve, për momente të shkurtra, mund të krijojnë probleme të ndryshme, si dhe vërshime të ujit në zonat urbane, në varësi të sistemit të kanalizimeve në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier dhe Vlorë.
Temperaturat
E diel, dt. 31 gusht 2025, temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë:
në bregdet: 19 / 23 °C
në vendet e ulëta: 18 / 26 °C
në vendet malore: 14 / 24 °C
Era
E diel, dt. 31 era pritet të fryjë e lehtë deri mesatare, për momente të shkurtra deri e fortë në bregdet dhe zonat malore.
Zjarret në pyje
E diel, dt. 31 pritet nivel “S’KA RREZIK” në të gjithë qarqet.