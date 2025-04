Kryemadhi reagon pas divorcit: Kërkoj sërish votën për Ilir Metën për të cilin do jepja jetën!

Monika Kryemadhi ka reaguar pas divorcit nga Ilir Meta, ku përmes një postimi në rrjetet sociale shpreh vlerësimin e saj për ish-bashkëshortin e saj dhe njëkohësisht babain e fëmijëve të saj.

Sakaq Krymadhi ka bërë thirrje për fushatën dhe zgjedhjet e 11 majit, që qytetarët të votojnë Ilir Metën në garën e tij për Tiranën.

"Të dashur miq! Uroj që të më mirëkuptoni sot në këtë ditë të jo shumë të mirë për mua dhe familjen time. Mediat vrapuan sot për të zyrtarizuar sot divorcin tim me Ilir Metën. Familjarë që nga mamaja, vëllai, kushërinjtë, miqtë dhe mikeshat e mia për të gjithë ju që më keni ndjekur në të gjitha sfidat e mia dhe iu jam mirënjohëse për gjithçka.

Sot do iu lutesha të mos ndikoheni nga ky lajm, unë kërkoj prap me të njëjtin përkushtim dhe dashuri votën për babain e fëmijve të mi, për të cilët unë do të jepja jetën e jo më VOTËN për Ilir Metaj.

Sot kudo që jeni në çdo rrugicë dhe cep të Tiranës bashkohuni në hapjen e fushatës të opozitës sepse ky regjim është aq i keq dhe i helmuar sa helmon në qelizë dhe familjen shqiptare. Prandaj ju lutem sot më shumë se kurrë të jeni në Sheshin Nënë Tereza në orën 19 :00", tha Kryemadhi.