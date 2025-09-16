Këshilli i Imunitetit dhe i Legjislacionit, zbulohen emrat e deputetëve
Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi ka bërë të ditur në seancën e sotme parlamentare emrat e deputetëve që do të përbëjnë Këshillin e Imunitetit dhe atë të Legjislacionit
Në Këshillin e Imunitetit përveç kryetarit të Kuvendit, do të jenë edhe krerët e grupeve të PS e PD.
Këshilli i Imunitetit
Niko Peleshi (PS)
Taulant Balla (PS)
Ulsi Manja (PS)
Bledi Çuçi (PS)
Bledi Çomo (PS)
Gazment Bardhi (PD)
Oerd Bylykbashi (PD)
Elda Hoti (PD)
Gent Strazimiri (PD)
Sajmir Korreshi (PD)
Zëvendësues
Antoneta Dhima (PS)
Arkend Balla (PS)
Ivi Kaso (PD)
Greta Bardeli (PD)
Këshilli i Legjislacionit
Fatmir Xhafaj (PS)
Damian Gjiknuri (PS)
Olsi Komici (PS)
Erjon Malaj (PS)
Aulona Bylykbashi (PS)
Ivi Kaso (PD)
Arjan Ndoji (PD)
Gjin Gjoni (PD)
Greta Bardeli (PD)
Blendi Himci (PD)
Zëvendësues
Ani Dyrmishi (PS)
Erjona Ismaili (PS)
Oerd Bykykbashi (PD)
Gazment Bardhi (PD)