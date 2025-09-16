LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Këshilli i Imunitetit dhe i Legjislacionit, zbulohen emrat e deputetëve

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:24
Politikë

Këshilli i Imunitetit dhe i Legjislacionit, zbulohen emrat e

Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi ka bërë të ditur në seancën e sotme parlamentare emrat e deputetëve që do të përbëjnë Këshillin e Imunitetit dhe atë të Legjislacionit

Në Këshillin e Imunitetit përveç kryetarit të Kuvendit, do të jenë edhe krerët e grupeve të PS e PD.

Këshilli i Imunitetit

Niko Peleshi (PS)

Taulant Balla (PS)

Ulsi Manja (PS)

Bledi Çuçi (PS)

Bledi Çomo (PS)

Gazment Bardhi (PD)

Oerd Bylykbashi (PD)

Elda Hoti (PD)

Gent Strazimiri (PD)

Sajmir Korreshi (PD)

Zëvendësues

Antoneta Dhima (PS)

Arkend Balla (PS)

Ivi Kaso (PD)

Greta Bardeli (PD)

 

Këshilli i Legjislacionit

Fatmir Xhafaj (PS)

Damian Gjiknuri (PS)

Olsi Komici (PS)

Erjon Malaj (PS)

Aulona Bylykbashi (PS)

Ivi Kaso (PD)

Arjan Ndoji (PD)

Gjin Gjoni (PD)

Greta Bardeli (PD)

Blendi Himci (PD)

 

Zëvendësues

Ani Dyrmishi (PS)

Erjona Ismaili (PS)

Oerd Bykykbashi (PD)

Gazment Bardhi (PD)

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion