LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nis seanca në Kuvend, betohen tre deputetë të opozitës, Jozefina Topalli jo e pranishme

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:16
Politikë

Nis seanca në Kuvend, betohen tre deputetë të opozitës,

Në nisje të seancës janë betuar deputetët që nuk arritën të betoheshin në seancën e kaluar.

U betuan sot deputetët Albana Vokshi, Fatmir Mediu dhe Oerd Bylykbashi.

Ndërkohë nuk ishte e pranishme për t’u betuar Jozefina Topalli.

Në seancën e parë të orës 10:00 në rend dite janë miratimi i procesverbalit të seancave plenare të datës 12.9.2025, projektvendimi “Për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të Kuvendit” dhe  “Për zgjedhjen e sekretariateve të Byrosë të Kuvendit”.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion