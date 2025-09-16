“Do t’ju mbështesim”, Marta Kos: Shqipëria duhet të japë rezultate me reformat!
Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 10:07
Politikë
Komisionerja për Zgjerimin Evropian, Marta Kos, mbajti sot fjalën në Konferencën e 6 Ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian që zhvillohet në Bruksel.
Ajo tha se BE do të ofrojë mbështetje për Shqipërinë, ndërsa kjo e fundit duhet të japë rezultate me reformat.
“Shqipëria duhet të japë rezultate me reformat. Duhet të sjellë gjithçka që është e nevojshme. Vizioni i ekipit tuaj është që të përmbyllen negociatat në fund të 2027-ës. Ne duhet t’i mbështesim me gjithë fuqinë që kemi ne si BE.”, tha ajo.