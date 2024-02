“Kërcënimi kibernetik ju vuri në lëvizje”, Rama me drejtuesit e bankave: E papranueshme që…

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me përfaqësuesit e sistemit bankar dhe të industrisë së re mbi nevojën për shtrirjen e modernizimit të shtetit në digjitalizimin e shërbimeve financiare.

Rama theksoi se Shqiperia nuk mund të jetë një vend që vazhdon me një volum cashi të papranueshëm në qarkullim te parave.

Sipas kryeministrit Edi Rama ofrimi i më shumë zgjidhjeve alternative në fushën e pagesave mundëson uljen e kostove të transaksioneve, të informalitetit dhe të qarkullimit të parasë dorë më dorë

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ne nuk mund të jemi një vend i mbyllur karshi sistemit bankar, një vend që mbetet shumë i kapur në një boshllëk midis mënyrës sesi është i ndërtuar dhe funksionin sistemi ynë financiar dhe si është ndërtuar dhe funksionin sistemi financiar i ekonomisë familjare.

Nuk mund të jemi një vend që vazhdon me një volum cashi të papranueshëm në qarkullim duke pasur ndërkohë një shpenzim shumë të lartë të vetë prodhimit të letrës së parasë. Nuk mund të jemi një vend që kërkon formalizimin e ekonomisë në rrugët tradicionale të inspoektimeve fizike dhe gjobave që kanë rëzultuar në të shumtën e herës metodë e pasuksesshme dhe nuk mund të jemi një vend ku bankat mbeten ende shumë larg nevojës së ekonomisë kur vjen puna tek shpejtësia dhe tek eficenca e transaksioneve që për ta thënë me një fjalë të vetme edhe pagesa direkte janë në të shumtën e herës me metoda tradiucionale.

Shqipëria duhet të fokusohet dhe qeveria është e fokusuar tek inovacioni. Faktikisht ne jemi në situatën kur ligji jo unë, ligji e ka të shkruar e zeza mbi të bardhë që në janar të këtij viti duhet të ishte zbatuar nga të gjitha bankat e nivelit të dytë aplikimi i protokolleve të open banking. Janari ishte një afat i përsëritur, nuk ishte afati i vënë për hërë të parë.

Më kujtohet kur kemi folur për marrjen seriozisht të kërcënimit kibernetik. UIdesh të ndodhte që banka të vihej në lëvizje. Kemi një sistem bankar që ka virtytet pozitive të një sistemi tradicional, tani nuk jemi më në listën gri dhe kemi të gjitha arsyet të kërkojmë me zë të lartë nga bankat që të jenë në lartësinë e kësaj sfidë që është sfida e Shqipërisë”, tha Rama.